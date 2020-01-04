Ник Калатес — MVP 17-го тура Евролиги
Разыгрывающий греческого «Панатинаикоса» Ник Калатес стал самым ценным игроком 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с московским ЦСКА Ник Калатес собрал коллекцию из 22 очков, и 17 результативных передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 40. Его усилия помогли команде из Греции одержать победу со счётом 106:102 ОТ (17:22, 32:23, 20:24, 20:20, 17:13).
После этой победы «Панатинаикос» занимает шестую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 17 туров в активе «Панатинаикоса» десять побед и семь поражений. Лидирует в чемпионате турецкий «Анадолу Эфес».
Для Ника Калатеса это второе звание MVP нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.
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