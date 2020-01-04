Казинс может сыграть в нынешнем сезоне

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс может появиться на паркете в нынешнем сезоне. По словам главного тренера команды Фрэнка Вогеля, баскетболист уже позволяет себе небольшие нагрузки, вместе с тем специалист не стал вдаваться в подробности.

«Он приступил к лёгким пробежкам и подобным нагрузкам. Но ему предстоит долгий путь. Насколько понимаю, Демаркус на пути к восстановлению. Возможно, он сыграет в нынешнем сезоне, но не могу углубляться в детали», — приводит слова Вогеля Clutch Points.

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена в межсезонье. Центровой подписал контракт с «Лейкерс» летом 2019 года и не провёл за команду ни одного матча.

В минувшем сезоне он защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз». В регулярном чемпионате-2018/19 Демаркус Казинс принял участие в 30 встречах, набирая 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 результативной передачи за встречу. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи.