Оцените выступление ЦСКА в первом круге Евролиги
Вчера, 3 января, в Евролиге завершился 17-й тур регулярного чемпионата. После первого круга московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 11 побед при 6 поражениях. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос, как можно оценить выступление действующих чемпионов Евролиги.
Читателям предлагается четыре варианта ответа.
Соответствующее голосование можно пройти по ссылке.
Напомним, в нынешнем сезоне Россию в Евролиге представляют три команды. Наиболее успешные выступления по итогам первого круга именно у ЦСКА. «Химки» после 17 матчей занимают девятое место в турнирной таблице, имея в активе 8 побед при 9 поражениях. «Зенит», одержавший лишь четыре победы, замыкает таблицу.
Могло быть хуже. Подводим итоги первого круга Евролиги для ЦСКА
«Армейцы» умудрились попасть и в топы, и в статистический подвал.
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