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27 очков Таюса помогли УНИКСу обыграть «Автодор»

27 очков Таюса помогли УНИКСу обыграть «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал «Автодор». Гости удачно начали встречу и уже после первой четверти вели с двузначным преимуществом — 25:11. К большому перерыву саратовцы сохраняли лидерство — 48:35.

Во второй половине УНИКСу удалось переломить игру. Уже в третьей четверти подопечные Прифтиса переигрывали соперника со счётом 60:59. В заключительном игровом отрезке хозяева продолжали владеть инициативой и одержали победу со счётом 86:83.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Таюс, набравший 27 очков и собравший 8 подборов. 19 баллов на счету Джамара Смита. У «Автодора» 24 очка набрал Маркел Старкс, 20 очков в активе Элджина Кука, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов у Мухаммаду Жайте.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
86 : 83
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Тайус - 27, Смит - 19, Колесников - 9, Лиходей - 9, Теодор - 9, Макколум - 4, Кощеев - 3, Паульссон - 3, Уилсон - 3, Клименко, Сергеев, Узинский
Автодор: Старкс - 24, Кук - 20, Хикс - 16, Джайте - 14, Михайловский - 4, Юме - 3, Петенев - 2, Бабушкин, Баландин, Бестужев, Карберри, Квитковских
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