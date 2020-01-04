27 очков Таюса помогли УНИКСу обыграть «Автодор»

В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал «Автодор». Гости удачно начали встречу и уже после первой четверти вели с двузначным преимуществом — 25:11. К большому перерыву саратовцы сохраняли лидерство — 48:35.
Во второй половине УНИКСу удалось переломить игру. Уже в третьей четверти подопечные Прифтиса переигрывали соперника со счётом 60:59. В заключительном игровом отрезке хозяева продолжали владеть инициативой и одержали победу со счётом 86:83.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Таюс, набравший 27 очков и собравший 8 подборов. 19 баллов на счету Джамара Смита. У «Автодора» 24 очка набрал Маркел Старкс, 20 очков в активе Элджина Кука, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов у Мухаммаду Жайте.
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