Макколлум — MVP Единой лиги ВТБ в декабре

Защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам декабря 2019 года, сообщает официальный сайт турнира.
В минувшем месяце УНИКС одержал две победы в трёх матчах Единой лиги ВТБ, при этом американец был лидером коллектива, набирая 26,0 очка при 50,0% попаданий с игры, а также совершал 4,3 передачи, 3,0 подбора и 2,0 перехвата с показателем эффективности 24,3.
В матче с ЦСКА Макколлум стал главным героем, записав на свой счёт 30 очков, 4 подбора, 2 перехвата и 27 баллов за эффективность действий.
«Хочу сказать спасибо фанатам за поддержку, а также одноклубникам и тренерам, которые верят в меня. Единая лига ВТБ очень сильная, здесь много хороших команд, много тех, кто прекрасно играет на выезде. Мы смогли выиграть несколько тяжёлых матчей в этом месяце. И, надеюсь, продолжим в том же духе, чтобы достичь целей, которые наметили на сезон», — сказал баскетболист.
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