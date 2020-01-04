Крунич: пара необязательных ошибок стоила нам победы над УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Предраг Крунич поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (83:86). По словам специалиста, лишь несколько ошибок стоили коллективу победы.

«Я говорил, что это будет интересная игра, таковой она и оказалась. Моя команда показывала хороший баскетбол, мы боролись все 40 минут против действительно сильной команды. В Казани всегда сложно играть. Мы сделали пару необязательных ошибок, и они стоили нам победы. Один-два хороших паса — и мы смогли бы выиграть матч. Но это баскетбол, мы играли против опытной команды, которая использовала наши ошибки», — приводит слова главного тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.