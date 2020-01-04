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В УНИКСе заявили, что из-за новичка Теодора команда стала играть медленнее

В УНИКСе заявили, что из-за новичка Теодора команда стала играть медленнее
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Ассистент главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса Томас Нику поделился впечатлениями от сложной победы своей команды над «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (86:83). По словам специалиста, трудности возникли, в том числе, из-за новобранца Джордана Теодора.

«В первую очередь, поздравляю всех с Новым годом. Мы не смогли начать игру правильно, в нужном настрое, так, как планировали на тренировках. Нам потребовалось определенное время, чтобы изменить свой настрой.
У нас в команде новый игрок – Джордан Теодор. Мы много работали вместе с ним, чтобы он влился в состав. Из-за этого команда начала играть немного медленнее. Но игроки справились и в конце концов мы нашли способ выиграть этот матч», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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