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В «Лейкерс» заинтересованы в услугах Ди Джей Огастина

В «Лейкерс» заинтересованы в услугах Ди Джей Огастина
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» пребывает в поисках разыгрывающего защитника, который мог бы помогать команде, вступая в игру со скамейки запасных. По сведениям источников, в калифорнийском клубе рассматривают вариант с приобретением защитника «Орландо Мэджик» Ди Джея Огастина, сообщает Clutch Points.

Огастин в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 35 встречах, набирая в них 10,6 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 4,8 передачи в среднем. Процент реализации бросков из-за дуги составляет 33,9%, а штрафных — 90,7%.

Огастин — девятый номер драфта-2008. В прошлом он также защищал цвета «Шарлотт Бобкэтс», «Индианы Пэйсерс», «Чикаго Буллз», «Торонто Рэпторс», «Детройт Пистонс», «Оклахомы-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».

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