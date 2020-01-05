Дабл-даблы Вучевича и Гордона не помогли «Орландо» уйти от поражения в матче с «Ютой»

В очередном матче НБА «Орландо Мэджик» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась победой гостей со счётом 109:96.
Ключевой в игре стала 4-я четверть, которую игроки «Юты» завершили с отрывом в «+12» очков.
Лидером по результативности стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач. В составе «Мэджик» — Терренс Росс, на счету которого 24 очка и 3 подбора.
Дабл-даблы оформили игроки «Орландо» Аарон Гордон (11 очков, 12 подборов и 2 передачи) и Никола Вучевич (22 очка, 13 подборов и 2 передачи).
«Юта» одержала 5-ю победу подряд, а «Орландо» уступил в 3 из 5 последних игр.
«Орландо Мэджик» (16-20) занимает 8-е место в Восточной конференции. «Юта Джаз» (23-12) – 5-е на Западе.
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