Дабл-даблы Вучевича и Гордона не помогли «Орландо» уйти от поражения в матче с «Ютой»

В очередном матче НБА «Орландо Мэджик» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась победой гостей со счётом 109:96.

Ключевой в игре стала 4-я четверть, которую игроки «Юты» завершили с отрывом в «+12» очков.

Лидером по результативности стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач. В составе «Мэджик» — Терренс Росс, на счету которого 24 очка и 3 подбора.

Дабл-даблы оформили игроки «Орландо» Аарон Гордон (11 очков, 12 подборов и 2 передачи) и Никола Вучевич (22 очка, 13 подборов и 2 передачи).

«Юта» одержала 5-ю победу подряд, а «Орландо» уступил в 3 из 5 последних игр.

«Орландо Мэджик» (16-20) занимает 8-е место в Восточной конференции. «Юта Джаз» (23-12) – 5-е на Западе.