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Дабл-даблы Вучевича и Гордона не помогли «Орландо» уйти от поражения в матче с «Ютой»

Дабл-даблы Вучевича и Гордона не помогли «Орландо» уйти от поражения в матче с «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Орландо Мэджик» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась победой гостей со счётом 109:96.

Ключевой в игре стала 4-я четверть, которую игроки «Юты» завершили с отрывом в «+12» очков.

Лидером по результативности стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач. В составе «Мэджик» — Терренс Росс, на счету которого 24 очка и 3 подбора.

Дабл-даблы оформили игроки «Орландо» Аарон Гордон (11 очков, 12 подборов и 2 передачи) и Никола Вучевич (22 очка, 13 подборов и 2 передачи).

«Юта» одержала 5-ю победу подряд, а «Орландо» уступил в 3 из 5 последних игр.

«Орландо Мэджик» (16-20) занимает 8-е место в Восточной конференции. «Юта Джаз» (23-12) – 5-е на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
96 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Орландо Мэджик: Росс - 24, Вучевич - 22, Гордон - 11, Ивунду - 9, Фурнье - 9, Фульц - 6, Бамба - 5, Огастин - 5, Фразьер - 3, Берч - 2, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти
Юта Джаз: Митчелл - 32, Ньянг - 15, Богданович - 14, Мудиэй - 12, Инглс - 11, Гобер - 8, Кларксон - 7, Брэдли - 5, О'Нил - 3, Tucker - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
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