Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Шарлотт»

В очередном матче НБА «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 123:120.

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который оформил трип-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

Лидером по результативности в составе «Шарлотт» стал разыгрывающий Терри Розир, который набрал 29 очков и совершил 6 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился защитник Девонте Грэм (27 очков, 2 подбора и 13 передач).

«Даллас Маверикс» (22-13) занимает 6-е место в Западной конференции, а «Шарлотт Хорнетс» (15-23) – 9-е на Востоке.

В другом матче «Милуоки Бакс» одержал 5-ю подряд победу, обыграв «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 127:118.

Лидером по набранным очкам стал форвард «Милуоки» Янис Адетокунбо – 32 очка, а также 8 подборов и 1 передача. В составе «Спёрс» — защитник Демар Дерозан (26 очков, 4 подбора и 5 передач).