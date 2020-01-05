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Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Шарлотт»

Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 123:120.

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который оформил трип-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

Лидером по результативности в составе «Шарлотт» стал разыгрывающий Терри Розир, который набрал 29 очков и совершил 6 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился защитник Девонте Грэм (27 очков, 2 подбора и 13 передач).

«Даллас Маверикс» (22-13) занимает 6-е место в Западной конференции, а «Шарлотт Хорнетс» (15-23) – 9-е на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 123
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Клебер - 24, Финни-Смит - 15, Карри - 12, Бареа - 11, Пауэлл - 11, Джексон - 6, Брансон - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис, Райт, Хардуэй-младший
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Грэм - 27, Вашингтон - 19, Бийомбо - 11, Бриджес - 11, Зеллер - 10, Уильямс - 7, Бэйкон - 6, Монк - 3, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес

В другом матче «Милуоки Бакс» одержал 5-ю подряд победу, обыграв «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 127:118.

Лидером по набранным очкам стал форвард «Милуоки» Янис Адетокунбо – 32 очка, а также 8 подборов и 1 передача. В составе «Спёрс» — защитник Демар Дерозан (26 очков, 4 подбора и 5 передач).

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Бледсо - 21, Миддлтон - 20, Лопес - 14, Ильясова - 11, Лопес - 10, Корвер - 9, Коннотон - 5, Хилл - 3, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Дивинченцо, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 26, Олдридж - 16, Гэй - 15, Миллз - 11, Уайт - 9, Лайлз - 8, Уокер - 8, Форбс - 8, Белинелли - 7, Poeltl - 4, Мету - 4, Джонсон - 2, Samanic, Weatherspoon, Кэрролл, Мюррей, Ойбанкс
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