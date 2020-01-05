30 очков Барнса не помогли «Сакраменто» избежать домашнего поражения от «Нью-Орлеана»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча проходила на стадионе « Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:115.

Лидерами по результативности стали форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 30 очков и совершивший 4 подбора и 3 передачи, и форвард «Пеликанс» Лонзо Болл (24 очка, 6 подборов и 9 передач).

Дабл-дабл на счету защитника «Кингз» Бадди Хилда. В его коллекции 24 очка, 12 подборов и 3 передачи.

«Сакраменто» проиграл 4 последних матча из пяти. У «Нью-Орлеана» 4 победы в пяти последних встречах.

«Сакраменто Кингз» (13-22) занимает 13-е место в Западной конференции, «Нью-Орлеан Пеликанс» (11-24) — на 14-м месте.