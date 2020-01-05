Кейси не придаёт значения слухам об обмене Драммонда

Главный тренер «Детройт Пистонс» Дуэйн Кейси дал понять, что не придаёт значения слухам о возможном обмене одного из лидеров команды, центрового Андре Драммонда.

«Большинство игроков нашей лиги прекрасно понимают, что слухам всегда есть место. Если ты чего-то стоишь, то к тебе всегда будет проявляться интерес. Если же ты не продуктивен, о тебе никто и не вспомнит», — приводит слова специалиста обозреватель Род Бирд на своей странице в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что в услугах Драммонда заинтересованы в «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Атланте Хоукс». Сам баскетболист выразил желание остаться в нынешней команде. В регулярном чемпионате — 2019/20 Андре принял участие в 34 матчах, набирая в них 17,5 очка и собирая 15,8 подбора.