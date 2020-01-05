Куртинайтис сообщил, что Швед сыграет в матче с ЦСКА

Завтра, 6 января, «Химки» проведут матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник команды Римас Куртинайтис. Специалист сообщил, что лидер «Химок» Алексей Швед примет участие в принципиальном поединке с «армейцами».

«Мы не смотрим, кто на каком месте находится, потому что для нас каждая игра важна. В данный момент наше состояние более или менее стабилизировалось, вирусные заболевания прошли, поправился Алексей Швед, вернулся в строй Йонас Жеребко, хотя прошлый матч он провёл с температурой. В этом плане у нас всё нормально, особых травм нет, все готовы играть. Что касается нашего соперника, то ЦСКА — команда очень хорошая, хотя в последней игре с «Панатинаикосом» они и преподнесли сюрприз. Независимо от состава, у них есть дух победителей, и они всегда играют на победу, потому что играть в баскетбол и выигрывать — разные вещи. У ЦСКА есть эта хватка, и своей игрой они всё доказывают. Да, бывают поражения, но в составе ЦСКА игроки такого уровня, что им без разницы, где играть — дома или на выезде, потому что они всегда собраны.

У них хороший тренер Димитрис Итудис, и понятно, что матч будет очень сложным, всё же нам будет противостоять чемпион Евролиги. С приходом Майка Джеймса ЦСКА в ряде моментов играет быстрее, тренер часто дает Джеймсу возможность самому решать эпизоды, что он иногда делает, а иногда нет. Однако последние броски — броски Джеймса, и он часто попадает. ЦСКА так же хорошо защищается, стиль у них тот же, потому что они не поменяли игроков столько, сколько мы, и нам нужно создать свой стиль, что требует времени", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».