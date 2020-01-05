Итудис: важно, кто остался в строю, от этого будем отталкиваться

Завтра, 6 января, ЦСКА проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник московской команды Димитрис Итудис.
«Мы встретимся с нашим давним соперником, против которого играем очень часто. Мы уже провели один матч в нынешнем сезоне, хотя обе команды использовали другие составы: тогда у них не было некоторых важных игроков, сейчас их нет у нас. Самое важное, кто остался в строю, от этого будем отталкиваться. Ожидаем сражение на паркете», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.
Ранее стало известно, что ЦСКА в матче с «Химками» не поможет Янис Стрелниекс. Латвиец получил травму в матче Евролиги с «Панатинаикосом». Углублённое обследование показало, что у Яниса повреждена мышца задней поверхности левого бедра.
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