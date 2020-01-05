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Дабл-дабл Ристича помог «Астане» переиграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Дабл-дабл Ристича помог «Астане» переиграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Астана» на домашнем паркете переиграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встречу активнее начал «Енисей», которому удалось выиграть первый игровой отрезок с разницей в четыре очка. Во второй четверти хозяева площадки отыграли два очка, сократив отставание в счёте.

В третьей десятиминутке «Астане» удалось отыграться, и к заключительной четверти на табло был равный счёт — 67:67. В заключительной четверти казахстанский клуб оказался чуть сильнее красноярцев. Итоговый счёт встречи — 95:90 (18:22, 21:19, 28:26, 28:23).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Душан Ристич, собравший дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов. 29 очков на свой счёт записал Малкольм Хилл. В составе гостей 22 очка набрал Дэвион Берри.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
95 : 90
Енисей
Красноярск, Россия
Астана: Хилл - 29, Ристич - 26, Хилл - 15, Жигулин - 11, Флоренс - 7, Холт - 5, Гаврилов - 2, Бажин, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Щербак
Енисей: Берри - 22, Зубчич - 17, Захаров - 13, Хог - 9, Гудумак - 7, Попов - 7, Льюис - 6, Ребич - 6, Викторов - 3, Каныгин, Комиссаров, Митусов
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