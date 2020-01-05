Дабл-дабл Ристича помог «Астане» переиграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Астана» на домашнем паркете переиграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встречу активнее начал «Енисей», которому удалось выиграть первый игровой отрезок с разницей в четыре очка. Во второй четверти хозяева площадки отыграли два очка, сократив отставание в счёте.
В третьей десятиминутке «Астане» удалось отыграться, и к заключительной четверти на табло был равный счёт — 67:67. В заключительной четверти казахстанский клуб оказался чуть сильнее красноярцев. Итоговый счёт встречи — 95:90 (18:22, 21:19, 28:26, 28:23).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Душан Ристич, собравший дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов. 29 очков на свой счёт записал Малкольм Хилл. В составе гостей 22 очка набрал Дэвион Берри.
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