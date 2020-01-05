21 очко Гордона помогло «Зелёна-Гуре» обыграть «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Польская «Зелёна-Гура» на выезде переиграла «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Встреча началась в равной борьбе — в первой четверти команды не смогли выявить сильнейшего. Во втором игровом отрезке гостям удалось совершить рывок в шесть очков — к большому перерыву счёт на табло был 45:39 в пользу «Зелёна-Гуры».



Третья десятиминутка также осталась за поляками с разницей в 10 очков, что превратило заключительную четверть в формальность. В четвёртом игровом отрезке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 92:70 (18:18, 27:21, 23:13, 24:18) в пользу «Зелёна-Гуры».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Гордон, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Айгарс Скеле, набравший 16 очков.