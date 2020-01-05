Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

21 очко Гордона помогло «Зелёна-Гуре» обыграть «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

21 очко Гордона помогло «Зелёна-Гуре» обыграть «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Польская «Зелёна-Гура» на выезде переиграла «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась в равной борьбе — в первой четверти команды не смогли выявить сильнейшего. Во втором игровом отрезке гостям удалось совершить рывок в шесть очков — к большому перерыву счёт на табло был 45:39 в пользу «Зелёна-Гуры».

Третья десятиминутка также осталась за поляками с разницей в 10 очков, что превратило заключительную четверть в формальность. В четвёртом игровом отрезке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 92:70 (18:18, 27:21, 23:13, 24:18) в пользу «Зелёна-Гуры».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дрю Гордон, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Айгарс Скеле, набравший 16 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
70 : 92
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Калев: Шкеле - 16, Йыэсаар - 12, Киллея-Джонс - 12, Виналес - 11, Финке - 7, Курбас - 4, Кангур - 3, Сокк - 3, Райэсте - 2, Дорбек
Зелёна-Гура: Гордон - 21, Радич - 19, Понитка - 15, Хакансон - 11, Томассон - 10, Майер - 9, Зысковски - 7, Витлински, Замойски, Кошарек, Маковский, Трачик
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020