Кавай Леонард пропустит матч с «Нью-Йорком»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс», сообщил в «Твиттере» инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.



Причиной пропуска игры стала хроническая травма ноги, из-за которой калифорнийская команда старается периодически разгружать баскетболиста.



В нынешнем сезоне Кавай Леонард принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 25,3 очка, совершая 7,6 подбора и отдавая 5Э,1 результативной передачи за 31 минуту 52 секунды игрового времени.

В прошлом сезоне Кавай Леонард стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Торонто Рэпторс» и был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата.