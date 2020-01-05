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Кавай Леонард пропустит матч с «Нью-Йорком»

Кавай Леонард пропустит матч с «Нью-Йорком»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс», сообщил в «Твиттере» инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Причиной пропуска игры стала хроническая травма ноги, из-за которой калифорнийская команда старается периодически разгружать баскетболиста.

В нынешнем сезоне Кавай Леонард принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 25,3 очка, совершая 7,6 подбора и отдавая 5Э,1 результативной передачи за 31 минуту 52 секунды игрового времени.

В прошлом сезоне Кавай Леонард стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Торонто Рэпторс» и был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата.

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