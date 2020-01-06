Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Керр: Грин выглядит уставшим

Керр: Грин выглядит уставшим
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о форварде команды Дрэймонде Грине. По словам Керра, Грин выглядит уставшим, как эмоционально, так и физически.

«Последние несколько игр он выглядит очень уставшим. Важно понимать, что он остался единственным баскетболистом из тех, кто выходил в финал ассоциации на протяжении пяти лет подряд. Я попытаюсь дать ему отдохнуть. Думаю, что он сильно измотан как морально, так и физически», — приводит слова Стива Керра ESPN.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дрэймонд Грин сыграл в 27 матчах, в которых в среднем набирал 9,0 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 5,6 результативной передачи.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020