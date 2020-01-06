Керр: Грин выглядит уставшим

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о форварде команды Дрэймонде Грине. По словам Керра, Грин выглядит уставшим, как эмоционально, так и физически.



«Последние несколько игр он выглядит очень уставшим. Важно понимать, что он остался единственным баскетболистом из тех, кто выходил в финал ассоциации на протяжении пяти лет подряд. Я попытаюсь дать ему отдохнуть. Думаю, что он сильно измотан как морально, так и физически», — приводит слова Стива Керра ESPN.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дрэймонд Грин сыграл в 27 матчах, в которых в среднем набирал 9,0 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 5,6 результативной передачи.