Результаты матчей НБА за 5 января 2020 года

5 января состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, который набрал 34 очка, собрал 6 подборов и отдал 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 135:132 в пользу «Клипперс».
«Майами Хит» на своей площадке выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 34 очка, 1 подбор и 12 передач Дэмьена Лилларда. Итоговый счёт — 122:111 в пользу «Майами».
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Детройт Пистонс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился трипл-даблом, набрав 21 очко, собрав 14 подборов и отдав 11 передач. Его партнёр Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 106:99 в пользу «Лейкерс».
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