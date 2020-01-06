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Результаты матчей НБА за 5 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 5 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

5 января состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, который набрал 34 очка, собрал 6 подборов и отдал 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 135:132 в пользу «Клипперс».

«Майами Хит» на своей площадке выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 34 очка, 1 подбор и 12 передач Дэмьена Лилларда. Итоговый счёт — 122:111 в пользу «Майами».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Детройт Пистонс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился трипл-даблом, набрав 21 очко, собрав 14 подборов и отдав 11 передач. Его партнёр Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 106:99 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 132
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 34, Джордж - 32, Л. Уильямс - 32, Грин - 11, Беверли - 6, Паттерсон - 6, Шамет - 5, Зубац - 4, Макгрудер - 3, Харклесс - 2, Coffey, Кабенгеле, Леонард, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон
Нью-Йорк Никс: Моррис - 38, Барретт - 24, Рэндл - 16, Гибсон - 11, Аллен - 9, Баллок - 9, Портис - 8, Робинсон - 8, Нтиликина - 7, Нокс - 2, Браздейкис, Дотсон, Пэйтон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Горан Драгич - 29, Адебайо - 20, Джонс - 19, Нанн - 14, Джонсон - 12, Леонард - 11, Хироу - 11, Робинсон - 6, Батлер, Макон, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Уайтсайд - 21, Саймонс - 19, Энтони - 11, Хезонья - 10, Бэйзмор - 7, Трент-мл. - 6, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Оар, Худ
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Экзам - 28, Секстон - 19, Жижич - 15, Гарлэнд - 14, Осман - 7, Хенсон - 7, Портер - 6, Найт - 5, Маккинни - 2, Windler, Деллаведова, Кук, Лав, Нэнс, Томпсон, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Дьенг - 22, Напьер - 21, Ковингтон - 15, Уиггинс - 15, Калвер - 14, Мартин - 9, Reid - 8, Тиг - 5, Вонле - 4, Окоги - 4, Бэйтс-Диоп - 1, Белл, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 40, Убре - 17, Эйтон - 14, Бриджес - 12, Бэйнс - 9, Рубио - 9, Окобо - 5, Джонсон - 4, Джонсон - 2, Шарич - 2, Jerome, Lecque, Диалло, Камински, Картер, Харпер
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 30, Брукс - 19, Джексон - 15, Морант - 13, Кларк - 10, Хилл - 10, Мелтон - 8, Джонс - 5, Аллен - 4, Андерсон - 4, Краудер - 3, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Джеймс - 21, Карузо - 13, Ховард - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Макги - 9, Грин - 7, Брэдли - 5, Кузма - 4, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Детройт Пистонс: Роуз - 28, Михайлюк - 14, Галлоуэй - 13, Драммонд - 12, Вуд - 11, Думбуйа - 11, Браун - 6, Мейкер - 4, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Снелл, Томас, Фрейзер
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