Леброн в матче с «Детройтом» сделал 90-й трипл-дабл в карьере

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очко, собрал 14 подборов и отдал 11 результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 106:99.

Это девятый трипл-дабл Джеймса в сезоне-2019/2020 и 90-й в карьере. По количеству трипл-даблов в текущем сезоне Леброн уступает лишь лидеру «Даллас Маверикс» Луке Дончичу, который 10 раз отметился подобным достижением, а по общему их числу занимает пятое место. Впереди него в исторической таблице расположились Оскар Робертсон, Расселл Уэстбрук, Мэджик Джонсон и Джейсон Кидд, на счету которых 181, 144, 138 и 107 трипл-даблов соответственно.