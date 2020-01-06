Дэвис повторил достижение Абдул-Джаббара и О'Нила

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис помог команде победить в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 106:99, а Дэвис набрал 24 очка, собрал 11 подборов и совершил 8 блок-шотов.
Это лишь третий случай с 1982 года, когда какой-либо из игроков «Лейкерс» закончил матч с такими же или лучшими показателями. Помимо Дэвиса подобного достижения добивались легенды клуба Карим Абдул-Джаббар и Шакил О'Нил, сказано в сообщении в официальном «твиттере» StatMuse.
Также в этом матче девятый трипл-дабл в сезоне и 90-й в карьере сделал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. В сезоне-2019/2020 клуб из Лос-Анджелеса с соотношением побед и поражений 29-7 занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.
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