Источник: «Лейкерс» готовы обменять Кузму

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» готов выслушать предложения, касающиеся обмена форварда Кайла Кузмы, сообщает The Athletic.

24-летний баскетболист перестал попадать в стартовый состав «Лейкерс», после того как в межсезонье-2019 в команду пришёл форвард Энтони Дэвис, который до этого выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс». В сезоне-2019/2020 средние показатели Кузмы составляют 12,1 очка, 3,5 подбора и 0,8 передачи за игру, а его процент попадания с игры — 42,5.

Напомним, Дэвис в матче с «Детройт Пистонс», состоявшемся вчера, 5 января, повторил достижение легендарных баскетболистов Карима Абдул-Джаббара и Шакила О'Нила, а лидер команды Леброн Джеймс записал на свой счёт девятый трипл-дабл в сезоне и 90-й в карьере.

Дэвис повторил достижение Абдул-Джаббара и О'Нила