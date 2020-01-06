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«Химки» нанесли ЦСКА четвёртое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

«Химки» нанесли ЦСКА четвёртое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть закончилась с минимальным преимуществом «армейцев», однако во второй десятиминутке подмосковный клуб набрал на 5 очков больше, и на большой перерыв команды ушли при счёте 45:41 в пользу «Химок».

В третьей четверти «Химки» закрепили успех, оторвавшись ещё на семь очков, а в последней десятиминутке добили соперника. Окончательный счёт встречи — 96:80 в пользу подмосковного клуба.

После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, у которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
96 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Тимма - 26, Швед - 18, Эванс - 17, Йович - 11, Йеребко - 9, Букер - 6, Гилл - 4, Карасёв - 3, Зайцев - 2, Вяльцев, Евстигнеев, Моня
ЦСКА: Хиллиард - 24, Джеймс - 20, Хаккетт - 10, Фойгтман - 9, Куфос - 6, Хайнс - 3, Антонов - 2, Боломбой - 2, Воронцевич - 2, М. Кулагин - 2, Курбанов, Ухов
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