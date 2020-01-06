«Химки» нанесли ЦСКА четвёртое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть закончилась с минимальным преимуществом «армейцев», однако во второй десятиминутке подмосковный клуб набрал на 5 очков больше, и на большой перерыв команды ушли при счёте 45:41 в пользу «Химок».

В третьей четверти «Химки» закрепили успех, оторвавшись ещё на семь очков, а в последней десятиминутке добили соперника. Окончательный счёт встречи — 96:80 в пользу подмосковного клуба.

После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, у которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.