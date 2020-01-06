Апич перейдёт из «Локомотива-Кубань» в «Бургос» на правах аренды

По информации «Чемпионата», сербский форвард «Локомотива-Кубань» Драган Апич на правах аренды перейдёт в испанский «Бургос». Аренда будет рассчитана до конца сезона-2019/2020.



В нынешнем сезоне Драган Апич принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая 6,3 очка, совершая 2,1 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи за 11 минут 37 секунд игрового времени.



В Еврокубке Апич сыграл в 10 встречах, набирая 4,9 очка, совершая 1,9 подбора и отдавая 0,4 результативной передачи за 12 минут 2 секунды игрового времени.



Апич подписал контракт с краснодарским клубом в январе 2019 года, соглашение было рассчитано на 4,5 года. Ранее Драган Апич играл только за сербские команды. Первые три года в профессиональном баскетболе для него прошли в клубе «Вршац», а в 2015 году «большого» подписала «Црвена Звезда», сразу отдав в аренду в местный клуб ФМП, выступающий в Адриатической лиге.