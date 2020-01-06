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Хэкетт получил перелом мизинца в матче с «Химками»

Хэкетт получил перелом мизинца в матче с «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт получил перелом верхней фаланги мизинца руки, сообщает пресс-служба команды. Хэкетт получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».

Хэкетт получил повреждение в четвёртой десятиминутке и досрочно покинул паркет. Напомним, ранее травму получил игрок ЦСКА Янис Стрелниекс.

Матч между ЦСКА и «Химками» завершился победой подмосковного клуба со счётом 96:80.

После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, у которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.

Хэкетт в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата сыграл в 12 встречах, набирая 9,3 очка и совершая 2,5 подбора за 20 минут 37 секунд игрового времени.

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