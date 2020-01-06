Хэкетт получил перелом мизинца в матче с «Химками»

Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт получил перелом верхней фаланги мизинца руки, сообщает пресс-служба команды. Хэкетт получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».



Хэкетт получил повреждение в четвёртой десятиминутке и досрочно покинул паркет. Напомним, ранее травму получил игрок ЦСКА Янис Стрелниекс.



Матч между ЦСКА и «Химками» завершился победой подмосковного клуба со счётом 96:80.



После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, у которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.

Хэкетт в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата сыграл в 12 встречах, набирая 9,3 очка и совершая 2,5 подбора за 20 минут 37 секунд игрового времени.