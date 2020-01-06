Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стычка Антонова, Карасёв со зрителями и страстный Тимма. Яркие фото «Химки» — ЦСКА

«Химки» — ЦСКА
Стычка Антонова, Карасёв со зрителями и страстный Тимма. Яркие фото «Химки» — ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Сегодня, 6 января, в Химках на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Химки» обыграл ЦСКА.

Первая четверть закончилась с минимальным преимуществом «армейцев», однако во второй десятиминутке подмосковный клуб набрал на 5 очков больше, и на большой перерыв команды ушли при счёте 45:41 в пользу «Химок».

В третьей четверти «Химки» закрепили успех, оторвавшись ещё на семь очков, а в последней десятиминутке добили соперника. Окончательный счёт встречи — 96:80 в пользу подмосковного клуба.

После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, у которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.

Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020