Тимма: у «Химок» было больше опций в атаке, чем у ЦСКА

Форвард «Химок» Янис Тимма прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (96:80).

«Игра с ЦСКА особенная для нас, это дерби. Мотивация была запредельная, старались реализовать её на площадке. Нам было важно сдержать Майка Джеймса. Это не удалось сделать в полной мере, он набрал свои очки, но зато мы смогли остановить остальных лидеров «армейцев» и сыграть в командный баскетбол. У нас было больше опций в атаке, чем у соперника. Это радует, нам надо действовать так в каждом матче.

Алексей Швед не смог набрать 20 очков? Ничего страшного, он талантливый игрок, который умеет прекрасно вести игру. В матче с ЦСКА он сосредоточился на передачах, а свои рекорды по очкам он ещё обязательно установит.

Болельщики — это наша сила, они помогают в ситуациях, когда у нас что-то не получается. Спасибо всем, кто пришел на игру с ЦСКА и рьяно поддерживал команду. Надеюсь, что мы подняли им настроение в праздничный день», — приводят слова Тиммы «Известия».