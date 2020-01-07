36 очков Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Шарлотт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:104.
Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 36 очков. Домантас Сабонис и Джереми Лэмб оформили по дабл-даблу.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Терри Розир, набравший 28 очков. Девонте Грэм записал в свой актив 22 очка.
В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» на своей площадке обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 99:94. «Орландо Мэджик» также на своём поле обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 101:89.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Грэм - 22, Бриджес - 18, Зеллер - 14, Бэйкон - 7, Вашингтон - 6, Мартин - 4, Монк - 3, Бийомбо - 2, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 36, Сабонис - 18, Тёрнер - 15, Лэмб - 11, Холидэй - 9, Макдермотт - 8, Макконнел - 7, Самнер - 6, Холидей - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
99 : 94
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Смит - 27, Макрай - 19, Томас - 17, Браун - 15, Бонга - 10, Pasecniks - 7, Маинми - 4, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уолл, Хатимура
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 17, Смарт - 13, Хэйворд - 10, Уильямс - 9, Waters - 8, Тайс - 8, Кантер - 4, Грин - 2, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
101 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Фульц - 25, Огастин - 16, Ивунду - 12, Вучевич - 11, Гордон - 11, Фурнье - 11, Росс - 10, Бамба - 5, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 16, Харрис - 16, Луваву-Кабарро - 9, Темпл - 9, Чендлер - 9, Куруч - 7, Муса - 6, Принс - 6, Аллен - 5, Джордан - 4, Андерсон - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, ЛеВерт, Пинсон
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