36 очков Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:104.

Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 36 очков. Домантас Сабонис и Джереми Лэмб оформили по дабл-даблу.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Терри Розир, набравший 28 очков. Девонте Грэм записал в свой актив 22 очка.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» на своей площадке обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 99:94. «Орландо Мэджик» также на своём поле обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 101:89.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».