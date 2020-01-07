Результаты матчей НБА за 6 января 2020 года

6 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), который набрал 47 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 123:115 в пользу «Наггетс».

«Даллас Маверикс» дома победил «Чикаго Буллз». Лидер «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл, набрав 38 очков, сделав 11 подборов и отдав 10 передач. Итоговый счёт — 118:110 в пользу «Маверикс».

«Милуоки Бакс» на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, на счету которого 24 очка, 12 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 126:104 в пользу «Сан-Антонио».