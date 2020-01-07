Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 6 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 6 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

6 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), который набрал 47 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 123:115 в пользу «Наггетс».

«Даллас Маверикс» дома победил «Чикаго Буллз». Лидер «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл, набрав 38 очков, сделав 11 подборов и отдав 10 передач. Итоговый счёт — 118:110 в пользу «Маверикс».

«Милуоки Бакс» на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, на счету которого 24 очка, 12 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 126:104 в пользу «Сан-Антонио».

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
99 : 94
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Смит - 27, Макрай - 19, Томас - 17, Браун - 15, Бонга - 10, Pasecniks - 7, Маинми - 4, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уолл, Хатимура
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 17, Смарт - 13, Хэйворд - 10, Уильямс - 9, Waters - 8, Тайс - 8, Кантер - 4, Грин - 2, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 23, Харрис - 18, Эмбиид - 18, Симмонс - 17, Хорфорд - 13, Бёрк - 12, Скотт - 8, Коркмаз - 6, Эннис - 5, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
Оклахома-Сити Тандер: Адамс - 24, Шрёдер - 21, Галлинари - 18, Пол - 18, Жильжо-Александер - 14, Диалло - 6, Фергюсон - 6, Базли - 3, Мускала - 3, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Надер, Ноэль, Паттон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
101 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Фульц - 25, Огастин - 16, Ивунду - 12, Вучевич - 11, Гордон - 11, Фурнье - 11, Росс - 10, Бамба - 5, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 16, Харрис - 16, Луваву-Кабарро - 9, Темпл - 9, Чендлер - 9, Куруч - 7, Муса - 6, Принс - 6, Аллен - 5, Джордан - 4, Андерсон - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, ЛеВерт, Пинсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Грэм - 22, Бриджес - 18, Зеллер - 14, Бэйкон - 7, Вашингтон - 6, Мартин - 4, Монк - 3, Бийомбо - 2, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 36, Сабонис - 18, Тёрнер - 15, Лэмб - 11, Холидэй - 9, Макдермотт - 8, Макконнел - 7, Самнер - 6, Холидей - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Янг - 29, Хаертер - 22, Коллинс - 17, Хантер - 16, Лень - 10, Реддиш - 7, Джонс - 4, Гудвин - 3, Краббе - 3, Бембри - 2, Фернанду - 2, Watson, Браун, Картер, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Денвер Наггетс: Йокич - 47, Бартон - 28, Маррей - 16, Моррис - 14, Грант - 6, Портер - 4, Харрис - 4, Миллсэп - 2, Пламли - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 128
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 35, Редик - 23, Болл - 21, Мур - 13, Фэйворс - 9, Харт - 8, Хэйс - 7, Александер-Уолкер - 5, Джексон - 5, Williamson, Грэй, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Холидей, Читэм
Юта Джаз: Богданович - 35, Инглс - 22, Митчелл - 19, Кларксон - 16, Гобер - 9, Мудиэй - 8, Брэдли - 7, Ньянг - 6, Tucker - 3, О'Нил - 3, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 104
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Миллз - 21, Гэй - 17, Олдридж - 17, Мюррей - 13, Уайт - 9, Уокер - 8, Лайлз - 6, Форбс - 6, Poeltl - 2, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Дивинченцо - 16, Миддлтон - 15, Хилл - 15, Мэттьюз - 12, Бледсо - 8, Лопес - 8, Ильясова - 3, Лопес - 2, Корвер - 1, Адетокунбо, Бендер, Браун, Коннотон, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 110
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Пауэлл - 16, Хардуэй-младший - 15, Джексон - 11, Финни-Смит - 11, Райт - 9, Клебер - 7, Брансон - 5, Карри - 4, Бареа - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис
Чикаго Буллз: Маркканен - 26, Лавин - 20, Уайт - 15, Гэффорд - 13, Саторански - 11, Янг - 11, Данн - 6, Картер - 6, Харрисон - 2, Mokoka, Арчидиаконоу, Валентайн, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 21, Хилд - 21, Ариза - 18, Барнс - 18, Джозеф - 12, Бьелица - 8, Холмс - 7, Джайлс - 4, Суониган - 2, Guy, Багли III, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Феррелл
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 16, Спеллмен - 13, Пэскелл - 12, Бёркс - 10, Пул - 9, Боумен - 8, Коли-Стайн - 8, Крисс - 8, Ли - 8, Эванс - 4, Smailagic - 2, Грин, Карри, Луни, Расселл, Томпсон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020