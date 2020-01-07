Результаты матчей НБА за 6 января 2020 года

6 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Денвер Наггетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), который набрал 47 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 123:115 в пользу «Наггетс».
«Даллас Маверикс» дома победил «Чикаго Буллз». Лидер «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл, набрав 38 очков, сделав 11 подборов и отдав 10 передач. Итоговый счёт — 118:110 в пользу «Маверикс».
«Милуоки Бакс» на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, на счету которого 24 очка, 12 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 126:104 в пользу «Сан-Антонио».
- 7 января 2020
-
10:00
-
09:30
-
06:58
-
06:25
-
06:14
-
03:49
-
02:55
-
00:35
- 6 января 2020
-
22:42
-
21:47
-
19:45
-
19:21
-
18:53
-
18:15
-
17:51
-
17:25
-
16:58
-
15:00
-
14:17
-
13:08
-
11:14
-
10:22
-
10:00
-
09:40
-
08:53
-
06:33
-
06:00
-
04:40
-
00:02
- 5 января 2020
-
22:29
-
21:14
-
19:53
-
18:25
-
18:00
-
16:32