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Дерозан в матче с «Милуоки» установил рекорд «Сан-Антонио»

Дерозан в матче с «Милуоки» установил рекорд «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан набрал 25 очков, собрал 3 подбора и отдал 7 результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс». «Сан-Антонио» одержал победу над «Милуоки» со счётом 126:104.

Дерозан реализовал 11 бросков с игры из 15, и это уже его восьмая игра подряд, в которой он набирает не менее 20 очков и забрасывает не менее половины бросков с игры. Подобной серии не удавалось добиться ни одному из игроков «Сан-Антонио», с тех пор как команда присоединилась к НБА в сезоне-1976/1977, сказано в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

В сезоне-2019/2020 «Сан-Антонио» с соотношением побед и поражений 15-20 занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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