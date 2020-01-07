Радоньич покинул пост главного тренера «Баварии»

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение расстаться с главным тренером Деяном Радоньичем, сообщает официальный сайт клуба. Стороны пришли к соглашению о прекращении сотрудничества после переговоров.

«Профессиональный спорт иногда требует принятия непростых решений, и это определённо было одно из них. Деян заслуживает высочайшего уважения за проделанную работу, но теперь настало время перемен. Радоньич очень хороший тренер, и мы всегда будем его ценить», — сказал спортивный директор команды Даниэль Байези.

В Бундеслиге мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, одержав 14 побед в 14 встречах. В Евролиге «Бавария» испытывает сложности. После 17 туров в активе команды только шесть побед. Команда занимает лишь 15-е место в турнирной таблице. В минувшем туре Евролиги «Бавария» проиграла «Црвене Звезде» со счётом 63:93.