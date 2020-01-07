Прифтис — о матче с «Ритасом»: главная проблема УНИКСа — стабильность

Завтра, 8 января, в Вильнюсе состоится матч первого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Ритас» примет УНИКС. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник казанцев Димитрис Прифтис.

«Ритас» — коллектив с хорошей командной химией и сбалансированным составом. В хороший день они могут быть очень сильны. У них хорошо налажены трёхочковые броски, и мы должны давать им как можно меньше шансов в этом компоненте. Залогом успеха станет ритм и быстрые переходы из обороны в атаку. Сейчас самая большая проблема УНИКСа — стабильность. Это касается не нескольких матчей кряду, стабильности не хватает даже в ходе одной игры. Это то, над чем нам необходимо работать. Нас ждёт сложный поединок, и мы должны показать конкурентоспособность», — приводит слова специалиста официальный сайт Еврокубка.