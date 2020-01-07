«Голден Стэйт» отчислил Крисса

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение отчислить из состава центрового Маркиса Крисса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Калифорнийцы пошли на такой шаг, дабы сохранить в составе Дэмьена Ли, чей двусторонний контракт с командой подходил к концу.
Таким образом, Крисс не провёл в «Уорриорз» даже одного полного сезона. Крисс — восьмой номер драфта НБА 2016 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Финикс Санз», но так и не сумел закрепиться в основном составе аризонцев. В минувшем сезоне он пробовал зарекомендовать себя в «Хьюстон Рокетс» и «Кливленд Кавальерс», а нынешний чемпионат начал в составе «Уорриорз».
В нынешнем сезоне Крисс принял участие в 37 матчах, набирая в них 7,4 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 1,9 передачи.
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