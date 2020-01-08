Гриффин перенёс операцию на колене и выбыл на неопределённый срок
Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин перенёс операцию на левом колене. Хируригческое вмешательство прошло успешно. Баскетболисту предстоит длительная реабилитация и ориентировочной даты его возвращения в строй пока нет, сообщает пресс-служба «Детройт Пистонс» на своей официальной странице в «Твиттере».
В прошлом Гриффин уже имел проблемы с левым коленом. В нынешнем сезоне Блэйк принял участие лишь в 18 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 15,5 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем. При этом Гриффин реализовывает лишь 35,2% бросков с игры. Нынешний сезон для баскетболиста худший в карьере в плане статистических показателей.
Контракт Гриффина с командой будет действовать ещё два года.
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