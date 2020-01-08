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28 очков Энтони помогли «Портленду» в гостях обыграть «Торонто»

28 очков Энтони помогли «Портленду» в гостях обыграть «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Портленда» Кармело Энтони, набравший 28 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился Хассан Уайтсайд (14 очков, 16 подборов).

Самым результативным в составе «Торонто» стал Кайл Лоури, который собрал коллекцию из 24 очков, 10 передач, 4 подборов и 1 блокшота.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Детройт Пистонс» — 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31). Для «Кавальерс» это поражение стало пятым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
99 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Ибака - 17, Бриссетт - 12, Буше - 12, Ануноби - 8, Томас - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Маккоу - 6, Джонсон - 4, Ponds, Ванвлит, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Эрнандес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 28, Лиллард - 20, Уайтсайд - 14, Саймонс - 12, Макколлум - 10, Бэйзмор - 7, Хезонья - 5, Литтл - 3, Трент-мл. - 2, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Толливер, Худ
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 20, Осман - 17, Гарлэнд - 14, Найт - 13, Томпсон - 8, Жижич - 5, Деллаведова - 3, Уэйд - 3, Randolph, Windler, Нэнс, Портер, Хенсон, Экзам
Детройт Пистонс: Роуз - 24, Драммонд - 23, Снелл - 18, Думбуйа - 15, Михайлюк - 12, Браун - 9, Вуд - 6, Мейкер - 5, Галлоуэй - 3, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас, Фрейзер
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