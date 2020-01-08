28 очков Энтони помогли «Портленду» в гостях обыграть «Торонто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Портленда» Кармело Энтони, набравший 28 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился Хассан Уайтсайд (14 очков, 16 подборов).

Самым результативным в составе «Торонто» стал Кайл Лоури, который собрал коллекцию из 24 очков, 10 передач, 4 подборов и 1 блокшота.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Детройт Пистонс» — 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31). Для «Кавальерс» это поражение стало пятым кряду.