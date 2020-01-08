«Оклахома» в овертайме обыграла «Бруклин», благодаря 28 очкам Пола

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 103:111 ОТ (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10). Для «Бруклина» это поражение стало седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/2020

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, в активе которого 28 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Стивен Адамс (10 очков, 18 подборов). На счету Шая Жильжо-Александера 22 очка.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28).