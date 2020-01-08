«Оклахома» в овертайме обыграла «Бруклин», благодаря 28 очкам Пола
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 103:111 ОТ (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10). Для «Бруклина» это поражение стало седьмым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/2020
Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, в активе которого 28 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Стивен Адамс (10 очков, 18 подборов). На счету Шая Жильжо-Александера 22 очка.
В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28).
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 111
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Принс - 21, ЛеВерт - 20, Динуайдди - 14, Аллен - 12, Темпл - 11, Харрис - 9, Джордан - 8, Куруч - 4, Луваву-Кабарро - 2, Чендлер - 2, Андерсон, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Муса, Пинсон
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 28, Жильжо-Александер - 22, Шрёдер - 14, Адамс - 10, Базли - 8, Надер - 7, Фергюсон - 7, Диалло - 6, Мускала - 6, Бертон - 3, Dort, Hervey, Roberson, Галлинари, Ноэль, Паттон
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 28, Морант - 25, Джексон - 21, Краудер - 14, Джонс - 6, Кларк - 6, Мелтон - 6, Хилл - 5, Валанчюнас - 4, Аллен - 2, Андерсон - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Миннесота Тимбервулвз: Калвер - 24, Тиг - 18, Ковингтон - 17, Уиггинс - 15, Дьенг - 11, Reid - 10, Напьер - 6, Вонле - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Мартин - 2, Окоги - 2, Белл, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс
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