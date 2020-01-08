31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил с разгромным счётом 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17). Для «Лейкерс» эта победа стала шестой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 31 очка, 5 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. В активе Дуайта Ховарда 8 очков и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Рэджон Рондо (8 очков, 10 передач).
Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал защитник Ар Джей Барретт, в активе которого 19 очков. Дабл-даблом отметился Джулиус Рэндл (15 очков, 10 подборов).
В параллельном матче «Финикс Санз» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36).
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