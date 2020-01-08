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31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Нью-Йорк»

31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил с разгромным счётом 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17). Для «Лейкерс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 31 очка, 5 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. В активе Дуайта Ховарда 8 очков и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Рэджон Рондо (8 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал защитник Ар Джей Барретт, в активе которого 19 очков. Дабл-даблом отметился Джулиус Рэндл (15 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Финикс Санз» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36).

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кузма - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Брэдли - 12, Грин - 11, Рондо - 8, Ховард - 8, Макги - 6, Дэвис - 5, Кук - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс
Нью-Йорк Никс: Барретт - 19, Рэндл - 15, Пэйтон - 12, Робинсон - 8, Баллок - 7, Нтиликина - 7, Гибсон - 6, Трир - 4, Эллингтон - 3, Дотсон - 2, Нокс - 2, Портис - 2, Аллен, Браздейкис, Моррис, Рэбб, Смит
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
103 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 34, Эйтон - 21, Убре - 17, Рубио - 8, Окобо - 6, Бэйнс - 5, Джонсон - 5, Шарич - 5, Джонсон - 2, Jerome, Lecque, Бриджес, Диалло, Камински, Картер, Харпер
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Бьелица - 19, Хилд - 16, Ариза - 15, Дедмон - 12, Джозеф - 10, Джайлс - 8, Джеймс - 5, Барнс - 2, Guy, Багли III, Богданович, Габриэль, Джеффрис, Суониган, Феррелл, Холмс
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