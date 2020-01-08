Результаты матчей НБА за 7 января 2020 года

7 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Самым результативным игроком матча стал Кармело Энтони («Портленд»), на счету которого 28 очков, 7 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 101:99 в пользу «Трэйл Блэйзерс».

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях в овертайме выиграл у «Бруклин Нетс». Самым результативным игроком встречи стал Крис Пол («Оклахома»), который набрал 28 очков, собрал 6 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 111:103 в пользу «Тандер».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Нью-Йорк Никс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 31 очко, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 117:87 в пользу «Лейкерс».