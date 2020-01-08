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Результаты матчей НБА за 7 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 7 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

7 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Самым результативным игроком матча стал Кармело Энтони («Портленд»), на счету которого 28 очков, 7 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 101:99 в пользу «Трэйл Блэйзерс».

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях в овертайме выиграл у «Бруклин Нетс». Самым результативным игроком встречи стал Крис Пол («Оклахома»), который набрал 28 очков, собрал 6 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 111:103 в пользу «Тандер».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Нью-Йорк Никс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 31 очко, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 117:87 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
99 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Ибака - 17, Бриссетт - 12, Буше - 12, Ануноби - 8, Томас - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Маккоу - 6, Джонсон - 4, Ponds, Ванвлит, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Эрнандес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 28, Лиллард - 20, Уайтсайд - 14, Саймонс - 12, Макколлум - 10, Бэйзмор - 7, Хезонья - 5, Литтл - 3, Трент-мл. - 2, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Толливер, Худ
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 20, Осман - 17, Гарлэнд - 14, Найт - 13, Томпсон - 8, Жижич - 5, Деллаведова - 3, Уэйд - 3, Randolph, Windler, Нэнс, Портер, Хенсон, Экзам
Детройт Пистонс: Роуз - 24, Драммонд - 23, Снелл - 18, Думбуйа - 15, Михайлюк - 12, Браун - 9, Вуд - 6, Мейкер - 5, Галлоуэй - 3, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 111
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Принс - 21, ЛеВерт - 20, Динуайдди - 14, Аллен - 12, Темпл - 11, Харрис - 9, Джордан - 8, Куруч - 4, Луваву-Кабарро - 2, Чендлер - 2, Андерсон, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Муса, Пинсон
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 28, Жильжо-Александер - 22, Шрёдер - 14, Адамс - 10, Базли - 8, Надер - 7, Фергюсон - 7, Диалло - 6, Мускала - 6, Бертон - 3, Dort, Hervey, Roberson, Галлинари, Ноэль, Паттон
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 28, Морант - 25, Джексон - 21, Краудер - 14, Джонс - 6, Кларк - 6, Мелтон - 6, Хилл - 5, Валанчюнас - 4, Аллен - 2, Андерсон - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Миннесота Тимбервулвз: Калвер - 24, Тиг - 18, Ковингтон - 17, Уиггинс - 15, Дьенг - 11, Reid - 10, Напьер - 6, Вонле - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Мартин - 2, Окоги - 2, Белл, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
103 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 34, Эйтон - 21, Убре - 17, Рубио - 8, Окобо - 6, Бэйнс - 5, Джонсон - 5, Шарич - 5, Джонсон - 2, Jerome, Lecque, Бриджес, Диалло, Камински, Картер, Харпер
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Бьелица - 19, Хилд - 16, Ариза - 15, Дедмон - 12, Джозеф - 10, Джайлс - 8, Джеймс - 5, Барнс - 2, Guy, Багли III, Богданович, Габриэль, Джеффрис, Суониган, Феррелл, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кузма - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Брэдли - 12, Грин - 11, Рондо - 8, Ховард - 8, Макги - 6, Дэвис - 5, Кук - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс
Нью-Йорк Никс: Барретт - 19, Рэндл - 15, Пэйтон - 12, Робинсон - 8, Баллок - 7, Нтиликина - 7, Гибсон - 6, Трир - 4, Эллингтон - 3, Дотсон - 2, Нокс - 2, Портис - 2, Аллен, Браздейкис, Моррис, Рэбб, Смит
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