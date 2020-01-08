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Дэвис получил травму в матче с «Нью-Йорком». Видео

Дэвис получил травму в матче с «Нью-Йорком». Видео
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис неудачно приземлился на паркет в одном из эпизодов домашнего матча с «Нью-Йорк Никс» и травмировал спину.

Видео момента падения баскетболиста доступно по ссылке.

По информации Bleacher Report, первое медицинское обследование показало, что Дэвису удалось избежать переломов и трещин. В «Лейкерс» назвали повреждение баскетболиста ушибом.

В матче с «Нью-Йорком» Дэвис провёл на паркете 28 минут 12 секунд и набрал за это время 5 очков, собрал 6 подборов и отдал 5 результативных передач. «Лейкерс» одержали победу со счётом 117:87. С соотношением побед и поражений 30-7 клуб из Лос-Анджелеса возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Результаты матчей НБА за 7 января 2020 года
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