Первый номер драфта НБА Уильямсон приступил к тренировкам в формате «5 на 5»

Первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», приступил к полноценным тренировкам в формате «5 на 5», сообщает Clutch Points.

Напомним, 19-летний Уильямсон получил серьёзную травму колена в ходе предсезонной подготовки и из-за этого до сих пор не сыграл за «Нью-Орлеан» ни одного матча. Когда баскетболист вернётся в строй, по-прежнему неизвестно, однако сообщается, что его время на паркете в первых играх будет ограничено — с целью избежать рецидива травмы.

Средние показатели Уильямсона в четырёх предсезонных матчах — 23,3 очка, 6,5 подбора, 2,3 передачи и 1,5 перехвата за игру.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 12-25 занимает 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь «Голден Стэйт Уорриорз».

