Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Драммонд из «Детройта» повторил достижение Оладжьювона и О'Нила

Драммонд из «Детройта» повторил достижение Оладжьювона и О'Нила
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» Андре Драммонд набрал 23 очка и собрал 20 подборов в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». «Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» со счётом 115:113.

Это уже шестая игра Драммонда в сезоне-2019/2020, в которой он набирает не менее 20 очков и делает не менее 20 подборов. На его счету уже три сезона, в каждом из которых он проводит не менее шести подобных игр. Большее количество таких сезонов только у четырёх игроков, если считать с момента слияния НБА и АБА в 1976 году: у Мозеса Мэлоуна (7 сезонов), Дуайта Ховарда (4 сезона), Хакима Оладжьювона и Шакила О'Нила (оба — по 3 сезона), говорится в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

Результаты матчей НБА за 7 января 2020 года
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020