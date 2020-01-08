Драммонд из «Детройта» повторил достижение Оладжьювона и О'Нила
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» Андре Драммонд набрал 23 очка и собрал 20 подборов в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». «Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» со счётом 115:113.
Это уже шестая игра Драммонда в сезоне-2019/2020, в которой он набирает не менее 20 очков и делает не менее 20 подборов. На его счету уже три сезона, в каждом из которых он проводит не менее шести подобных игр. Большее количество таких сезонов только у четырёх игроков, если считать с момента слияния НБА и АБА в 1976 году: у Мозеса Мэлоуна (7 сезонов), Дуайта Ховарда (4 сезона), Хакима Оладжьювона и Шакила О'Нила (оба — по 3 сезона), говорится в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Результаты матчей НБА за 7 января 2020 года
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