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Антонов из ЦСКА рассказал, в чём европейский баскетбол лучше НБА

Антонов из ЦСКА рассказал, в чём европейский баскетбол лучше НБА
Баскетбол / Евролига 0

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА и сборной России Семён Антонов рассказал, в чём, по его мнению, Национальная баскетбольная ассоциация уступает Евролиге. По словам игрока, 82 игры регулярного чемпионата, которые должна провести каждая команда НБА, — это слишком много. Кроме того матчи, по его мнению, чрезмерно растягиваются из-за пауз.

Антонова спросили, почему Евролига не возьмёт за образец коммерчески успешную модель НБА и не внедрит её на континенте.

«На мой взгляд, в Евролиге выше ценность каждого матча. Это не 82 игры, как в регулярке НБА. Там всё нацелено на процесс, на шоу, у нас ценнее результат.

Не бывал на матчах в Америке, но, судя по картинке, слишком много пауз, очень всё растянуто. Европейский баскетбол динамичнее и глубже», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».

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