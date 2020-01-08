Букер из «Финикса» повторил достижение Уэйда

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер набрал 34 очка, собрал 4 подбора и отдал 7 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». Несмотря на это, «Финикс» дома уступил «Сакраменто» со счётом 103:114.

В последних семи играх Букер в среднем набирает по 34,7 очка за матч. Процент реализации бросков с игры на этом отрезке составляет 54,8, а процент реализации штрафных — 92,8. За последние 30 лет лишь один игрок помимо Букера смог добиться таких же или лучших показателей на отрезке в семь матчей, а именно Дуэйн Уэйд, который, выступая за «Майами Хит», выдал подобную серию в феврале-марте 2009 года, сказано в сообщении в «твиттере» Stats by Stats.

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