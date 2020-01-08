Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Драгич: легко смогу отыграть ещё три или четыре года

Драгич: легко смогу отыграть ещё три или четыре года
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич уверен, что ему по силам играть ещё на протяжении трёх или четырёх лет.

«Думаю, что легко смогу отыграть ещё три или четыре года. Разумеется, многое будет зависеть от состояния здоровья. В данный момент всё отлично. Я делаю всё, что мне говорят, чтобы я оставался свежим и подготовленным. Если я продолжу играть и чувствовать себя так же, то всё будет просто отлично», — приводит слова Драгича Miami Herald.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Горан Драгич сыграл в 26 встречах, набирая 15,9 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 5,0 результативной передачи за 28 минут 8 секунд игрового времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020