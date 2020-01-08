Драгич: легко смогу отыграть ещё три или четыре года

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич уверен, что ему по силам играть ещё на протяжении трёх или четырёх лет.



«Думаю, что легко смогу отыграть ещё три или четыре года. Разумеется, многое будет зависеть от состояния здоровья. В данный момент всё отлично. Я делаю всё, что мне говорят, чтобы я оставался свежим и подготовленным. Если я продолжу играть и чувствовать себя так же, то всё будет просто отлично», — приводит слова Драгича Miami Herald.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Горан Драгич сыграл в 26 встречах, набирая 15,9 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 5,0 результативной передачи за 28 минут 8 секунд игрового времени.