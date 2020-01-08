20 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть «Ритас»

Казанский УНИКС на выезде обыграл литовский «Ритас» в первом матче топ-16 Еврокубка.



Хозяева сумели захватить преимущество в первой четверти и выиграли игровой отрезок с разницей в три очка. Второая десятиминутка прошла в равной борьбе и завершилась ничейным исходом — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:36 в пользу «Ритаса».



УНИКСу удалось отыграться и выйти вперёд в третьем игровом отрезке — к последнему перерыву казанцы вели со счётом 64:61. Заключительная четверть прошла тожев пользу казанцев. Итоговый счёт встречи — 91:86 (20:23, 16:16, 28:22, 27:25) в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколум, набравший 20 очков. В составе хозяев Миндаугас Гирджюнас и Эймантас Бендзюс набрали по 15 очков.

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