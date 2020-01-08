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20 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть «Ритас»

20 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть «Ритас»
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на выезде обыграл литовский «Ритас» в первом матче топ-16 Еврокубка.

Хозяева сумели захватить преимущество в первой четверти и выиграли игровой отрезок с разницей в три очка. Второая десятиминутка прошла в равной борьбе и завершилась ничейным исходом — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:36 в пользу «Ритаса».

УНИКСу удалось отыграться и выйти вперёд в третьем игровом отрезке — к последнему перерыву казанцы вели со счётом 64:61. Заключительная четверть прошла тожев пользу казанцев. Итоговый счёт встречи — 91:86 (20:23, 16:16, 28:22, 27:25) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколум, набравший 20 очков. В составе хозяев Миндаугас Гирджюнас и Эймантас Бендзюс набрали по 15 очков.

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Еврокубок. Группа G. 1-й тур
08 января 2020, среда. 20:00 МСК
Ритас
Вильнюс, Литва
Окончен
86 : 91
УНИКС
Казань, Россия
Ритас: Бендзюс - 15, Гирджюнас - 15, Буткевичюс - 13, Холлоуэй - 12, Эходас - 9, Крус - 7, Кайрис - 6, Бэйрстоу - 5, Бичкаускис - 2, Сирвидис - 2, Блажевич, Гедрайтис
УНИКС: Макколум - 20, Морган - 16, Смит - 16, Лиходей - 10, Теодор - 9, Уилсон - 9, Каймакоглу - 6, Колесников - 3, Тайус - 2, Паульссон, Сергеев, Узинский
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