Физдэйл: я уважаю «Нью-Йорк Никс» и скучаю по ним
Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдэйл признался, что он скучает по команде.
«Бизнес есть бизнес. Я уважаю «Никс» и скучаю по ним. Я многому научился за этот период и очень благодарен за то, что имел возможность заявлять, что я тренирую «Нью-Йорк», — приводит слова Дэвида Физдэйла ESPN.
Физдэйл был уволен из команды в декабре 2019 года после того, как клуб проиграл восемь встреч подряд.
Нынешний сезон был вторым для Физдэйла во главе «Никс». В минувшем регулярном чемпионате он сумел добыть с командой лишь 17 побед в 82 встречах. Ранее Дэвид работал главным тренером «Мемфис Гриззлиз». Всего в качестве главного тренера он провёл в НБА 163 матча, одержав в них 67 побед (36,6%) и потерпев 116 поражений.
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