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Прифтис прокомментировал победу УНИКСа над «Ритасом»

Прифтис прокомментировал победу УНИКСа над «Ритасом»
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Ритасом» в матче топ-16 Еврокубка.

«Это была тяжёлая игра. «Ритас» — сильная команда, и в Вильнюсе всегда трудно играть. Здесь очень шумная атмосфера, болельщики активно поддерживают команду. Мы проявили терпение в решающие моменты и приняли верные решения.

Мне нужно разобраться в нескольких конкретных эпизодах, но думаю, что мы проделали лучшую работу во второй половине, так что это только первая победа. Мы одержали важную выездную победу, но впереди у нас долгий путь. У нас есть определённые проблемы. Как вы видели, во время игры Морган получил серьёзную травму. Но я поздравляю игроков, они справились с ситуацией потери бигмэна», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Еврокубка.

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