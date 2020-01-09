24 очка Хога не спасли «Енисей» от поражения в матче Кубка Европы ФИБА с «Лейденом»

Красноярский «Енисей» на выезде уступил нидерландскому «Лейдену» в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.



Красноярцы уверенно начали встречу, захватив преимущество в первой четверти — 23:18. Однако уже во втором игровом отрезке нидерландский клуб смог не только отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 37:33 в пользу хозяев паркета.



Третий игровой отрезок также остался за «Лейденом». В заключительной четверти красноярцы предприняли попытку отыграться, но она не увенчалась успехом. Итоговый счёт встречи — 89:83 (18:23, 23:14, 21:17, 27:29) в пользу «Лейдена».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэкстон Хаггинс, набравший 21 очко. Дабл-дабл на счету Тайлера Персонса — 12 очков и 13 передач. В составе красноярского клуба 24 очка набрал Дастин Хог.