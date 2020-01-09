Дабл-даблы Дэвиса, Ибаки и Маккоу помогли «Торонто» обыграть «Шарлотт» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом в 112:110.

В составе победителей сразу три игрока оформили дабл-даблы – Теренс Дэвис (23 очка и 11 подборов), Серж Ибака (23 очка и 11 подборов) и Патрик Маккоу (13 очков и 11 передач).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Терри Розир, набравший 27 очков. Майлс Бриджес записал в свой актив 26 очков. Пи Джей Вашингтон оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

«Шарлотт Хорнетс» потерпел второе поражение подряд. «Торонто Рэпторс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.