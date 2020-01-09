Дабл-даблы Дэвиса, Ибаки и Маккоу помогли «Торонто» обыграть «Шарлотт» в овертайме
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом в 112:110.
В составе победителей сразу три игрока оформили дабл-даблы – Теренс Дэвис (23 очка и 11 подборов), Серж Ибака (23 очка и 11 подборов) и Патрик Маккоу (13 очков и 11 передач).
В составе проигравшей команды самым результативным стал Терри Розир, набравший 27 очков. Майлс Бриджес записал в свой актив 26 очков. Пи Джей Вашингтон оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.
«Шарлотт Хорнетс» потерпел второе поражение подряд. «Торонто Рэпторс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 112
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Бриджес - 26, Зеллер - 14, Вашингтон - 12, Грэм - 11, Бэйкон - 7, Монк - 7, Бийомбо - 6, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Торонто Рэпторс: Дэвис - 23, Ибака - 23, Ануноби - 19, Лоури - 15, Маккоу - 13, Томас - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Буше - 3, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Эрнандес
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