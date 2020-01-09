33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас», у Дончича – дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 107:106.
В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, набравший 33 очка. Джерами Грант записал на свой счёт 15 очков.
Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.
«Даллас» потерпел второе поражение за последние три игры. «Денвер» в свою очередь одержал вторую победу подряд.
В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:108.
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Пауэлл - 16, Хардуэй-младший - 15, Карри - 14, Клебер - 13, Джексон - 8, Финни-Смит - 7, Райт - 6, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брансон, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Грант - 15, Маррей - 14, Бисли - 10, Пламли - 10, Моррис - 9, Харрис - 9, Крэйг - 5, Портер - 2, Bol, Бартон, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Редик - 24, Хэйс - 14, Харт - 13, Фэйворс - 12, Александер-Уолкер - 11, Болл - 11, Мур - 6, Мелли - 3, Williamson, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Холидей, Читэм
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Янг - 18, Данн - 15, Маркканен - 14, Уайт - 10, Саторански - 6, Арчидиаконоу - 5, Корнет - 3, Хатчинсон - 3, Харрисон - 2, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс, Фелисио
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