33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас», у Дончича – дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 107:106.

В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, набравший 33 очка. Джерами Грант записал на свой счёт 15 очков.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.

«Даллас» потерпел второе поражение за последние три игры. «Денвер» в свою очередь одержал вторую победу подряд.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:108.